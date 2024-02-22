Около 15 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО и ЗАО по городской программе

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) появятся три офисных центра в ТиНАО и ЗАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По городской программе, направленной на создание рабочих мест, инвестор реализует три проекта: один офисный и два многофункциональных офисных центра построят в ЗАО и ТиНАО. Трудоустроиться туда смогут около 15 тысяч человек. Коммерческая площадь объектов превысит 100 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.
Все три проекта подразумевают создание комфортной и современной среды для работы офисных сотрудников. Как сообщил заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на первых этажах офисных центров планируется открыть объекты бытового назначения. Территорию рядом со зданиями благоустроят.
«Многофункциональный центр на проспекте Вернадского будет шестиэтажным. В составе офисного комплекса в деревне Пыхтино построят четыре пятиэтажных корпуса. Между зданиями появится пешеходный переход, который оборудуют площадками для отдыха и верандами общепита. Офисный центр переменной этажности от шести до восьми этажей будет построен в поселении Внуковском на Омской улице», — рассказал Андрей Бочкарев.
Так, в многофункциональном офисном центре с подземным паркингом, расположенном на проспекте Вернадского рядом со станцией метро «Университет», появится почти четыре тысячи рабочих мест. На первом этаже разместят магазины, рестораны и кафе, объекты культурно-досугового и спортивного назначения.
В ближайшее время инвестор планирует начать строительство офисного комплекса рядом со станцией метро «Пыхтино» по адресу: поселение Внуковское, квартал 9, земельный участок № 1. Здесь создадут около 4,6 тысячи рабочих мест. По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, разрешение на строительство уже выдано. Помимо офисных помещений, в зданиях центра будут работать рестораны и кафе, а также оборудованный фитнес-центр.
На Омской улице в деревне Ликове поселения Внуковского построят офисный центр в стиле хай-тек. Здесь создадут свыше шести тысяч рабочих мест.
Сегодня по программе МПТ город заключил с инвесторами более 70 соглашений на строительство свыше 3,1 миллиона квадратных метров социально и экономически важной недвижимости. Это промышленные предприятия, логистические комплексы, деловые, торговые, образовательные, культурные, спортивные и другие объекты. В результате в Москве появится более 120 тысяч рабочих мест. На эти цели направят около одного триллиона рублей инвестиций.
Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в столице. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.
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