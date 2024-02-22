Около 15 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО и ЗАО по городской программе

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в столице. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.