Предприятия Хабаровского края представят свои продукты на выставке «Россия» в зоне «Универмаг», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Напомним, выставка была открыта 4 ноября прошлого года по поручению Президента РФ Владимира Путина и продлится она до 8 июля.
В рамках выставки в конце февраля — начале марта будет открыта зона «Универмаг», на которой будет представлена продукция как национального промысла и ремесла, так и современный товары со всей страны.
В «Универмаге» предприниматели Хабаровского края представят продукты питания, в том числе малиновый, вишневый, абрикосовый, клубничный джемы, джем-мармелад с лимонником на березовом соке, мятное яблочное варенье с мелиссой, джем-соус из смородины с прованскими травами, грушевый конфитюр с лавандой, шоколад ручной работы, иван-чай.