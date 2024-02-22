В Красноярском крае накрыли цех по производству контрафактного алкоголя

Ранее судимый 37-летний мужчина и его 19-летний подельник организовали на даче цех по производству спиртного. Они смешивали спирт с водой, разливали жидкость по бутылкам и клеили этикетки популярных брендов. Готовый товар без акцизных знаков они планировали сбывать в Канском районе и ближайшей к нему округе.