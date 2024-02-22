В Красноярском крае накрыли цех по производству контрафактного алкоголя

В Канске полицейские пресекли деятельность предпринимателям, занимавшимся контрактным алкоголем. Об этом рассказали в МВД.
Ранее судимый 37-летний мужчина и его 19-летний подельник организовали на даче цех по производству спиртного. Они смешивали спирт с водой, разливали жидкость по бутылкам и клеили этикетки популярных брендов. Готовый товар без акцизных знаков они планировали сбывать в Канском районе и ближайшей к нему округе.
В момент погрузки спиртных напитков подельников задержали. На даче и в гараже у них полицейские провели обыск. Они изъяли более 900 полулитровых бутылок со спиртным и две десятилитровые канистры. Сумма составила 226 тысяч рублей.
Бутлегерам грозит до трёх лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о тмо, что в Красноярске задержали женщину, которая планировала сбыть крупную партию героина.