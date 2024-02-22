Отзыв лицензии Киви Банка в Башкирии стал причиной проблем с картой «Алга»

На февраль 2024 года пополнить карту можно через интернет-сервисы Сбера, Уралсиба, Почты России. Также положить деньги можно наличными, через почтовые отделения или в устройствах самообслуживания Почта Банка, Сбербанка, Уралсиба, и Газпромбанка.