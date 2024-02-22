Отзыв лицензии Киви Банка в Башкирии стал причиной проблем с картой «Алга»

В мобильном приложении транспортной карты «Алга» приостановлены операции по пополнению счета. Причиной стало приостановление лицензии у Киви Банка. В связи с этим АО «Башкирский регистр социальных карт» (АО «БРСК») проводит переключение на другой банк-эквайер, сообщили в Минтрансе Башкирии.
Жалобы на проблемы с мобильным приложением жители республики публикуют в социальных сетях.
«Уже на следующей неделе у владельцев транспортных карт “Алга” появится возможность пополнить ее при помощи мобильного приложения», — заверили в ведомстве.
На февраль 2024 года пополнить карту можно через интернет-сервисы Сбера, Уралсиба, Почты России. Также положить деньги можно наличными, через почтовые отделения или в устройствах самообслуживания Почта Банка, Сбербанка, Уралсиба, и Газпромбанка.