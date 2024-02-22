В Перми потратят ещё ₽215 миллионов на архитектурную подсветку

Фасады пермских зданий подсветят ещё на 215 миллионов, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на документы финансово-экономического обоснования закона о краевом бюджете на 2024−2026 годы.
Дополнительные средства будут выделены на 95% из бюджета региона и на 5% из бюджета города. Кроме того, дополнительные затраты будут заложены на подсветку зданий на улице Ленина (от Компроса до 25-го Октября) и здания на Крисанова 19.
Напомним, программа установки архитектурной подсветки в Перми запущена в 2020 году. Ранее сайт perm.aif.ru уже писал о планах завершить установку подсветки зданий в центре краевой столицы и провести капремонт фасадов 20 зданий благодаря дополнительным средствам из бюджета.