Два белорусских банка приостановили работу с сервисами российского «Киви банк»

В пресс-службе банка «Решение» сообщили, что будут приостановлены идентификация владельцев QIWI Кошельков, переводов в пользу «Киви банк» для пополнения счета кошелька. Также приостанавливается и оплата товаров, услуг, работ, которые представлены в ЕРИП. Это же касается и переводов на расчетные счета с использование сервисов «Киви банк». В банке уточнили, что причиной этому выступает отзыв лицензии у «Киви банк» на осуществление банковских операции.