Два белорусских банка приостановили работу с сервисами российского «Киви банк»

Стало известно, что два банка Беларуси приостановили работу с сервисами российского «Киви банк». Речь идет про банк «Решение» и «Технобанк».
В пресс-службе банка «Решение» сообщили, что будут приостановлены идентификация владельцев QIWI Кошельков, переводов в пользу «Киви банк» для пополнения счета кошелька. Также приостанавливается и оплата товаров, услуг, работ, которые представлены в ЕРИП. Это же касается и переводов на расчетные счета с использование сервисов «Киви банк». В банке уточнили, что причиной этому выступает отзыв лицензии у «Киви банк» на осуществление банковских операции.
В пресс-службе «Технобанка» обратили внимание на то, что с 21 февраля 2024 года по техпричинам будет приостановлено обслуживание клиентов по платежной системе международных переводов Contact. Оператором указанной системы является российский «Киви банк».
Как рассказали Sputnik.by в пресс-службе поддержки компании Qiwi в Беларуси, платежные терминалы продолжают работать на территории страны. Но предупреждают, что возможно, будет недоступно пополнение российских карт, однако уже проводится работа по восстановлению указанной возможности.
Напомним, ранее в Центробанке России сообщили, что «Киви банк» проводил переводы украденных средств в пользу дропперов, а также других нелегальных финансовых услуг, пишет kp.ru со ссылкой на ТАСС. Также в Центробанке пояснили, что бизнес-модель названного банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций. Также банк нарушал закон в части процедур идентификации. «Киви банк» лишили лицензии на осуществление банковских процедур.