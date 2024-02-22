Для Каракалпакстана выведут специальные сорта устойчивых культур, которые будут выращивать по новым системам земледелия

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан с помощью ОАЭ реализует проект по развитию устойчивого сельского хозяйства в Каракалпакстане. Наша страна планирует повысить производительность сельского хозяйства в Каракалпакстане за счет внедрения новых систем земледелия и создания климатически устойчивых культур, сообщает корреспондент Podrobno.uz.