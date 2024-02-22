Для Каракалпакстана выведут специальные сорта устойчивых культур, которые будут выращивать по новым системам земледелия

Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов встретился с генеральным директором Международного центра био-засоленного земледелия ОАЭ (ICBA) Тарифой Аль Зааби.
Они обсудили детали совместного проекта Фонда развития Абу-Даби и ICBA по развитию устойчивых систем сельскохозяйственного производства на деградированных территориях Каракалпакстана.
Проект призван смягчить последствия катастрофы Аральского моря, предотвратить экономические потери, связанные с деградацией земель, и продвигать устойчивое сельское хозяйство в регионе. На него направят более миллиона долларов.
Узбекская сторона предложила акцентировать внимание в рамках проекта на создание банка биоданных, проведение научных исследований по выведению засухо- и водоустойчивых видов сельскохозяйственных культур, проведение тренингов для местного персонала Международного института Центрально-азиатских исследований, оснащение лабораторий современным оборудованием и технологиями для проведения почвенных исследований.