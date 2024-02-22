В Волгограде построят новую развязку на 3-й Продольной в Ворошиловском районе

— Автомобилисты знают этот участок — пересечение Третьей продольной, улиц Нежданова и Автозаводская. В этом месте дорога сужается, но уже в скором будущем там появится удобная развязка, которая освободит нас от пробок, — прокомментировал депутат Олег Спицын.