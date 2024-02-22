В Волгограде построят новую развязку на 3-й Продольной в Ворошиловском районе

В Волгограде планируют реконструкцию оживленного участка дороги в Ворошиловском районе на пересечении Третьей продольной, улиц Нежданова и Автозаводской. Там появится многоуровневая транспортная развязка. Для начала разработки проектной документации городские депутаты решили безвозмездно передать 4,2 километра дорог, которые затронет реконструкция, в собственность региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в гордуме.
— Автомобилисты знают этот участок — пересечение Третьей продольной, улиц Нежданова и Автозаводская. В этом месте дорога сужается, но уже в скором будущем там появится удобная развязка, которая освободит нас от пробок, — прокомментировал депутат Олег Спицын.
В ведение облкомдортранса решили передать часть Третьей продольной, а также дорогу на улице Неждановой от дома № 40 возле нового Ворошиловского кладбища до пересечения с Третьей продольной и далее до улицы Автозаводской.
— После передачи они будут закреплены на праве оперативного управления за облкомдортрансом для последующей разработки проектной документации и реконструкции дорожных объектов с устройством транспортной развязки в разных уровнях, — рассказали в гордуме.
Также депутаты решили вернуть на остановки киоски, объединенные с местом ожидания транспорта.