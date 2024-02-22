Выяснилось, сколько за месяц заработал Узбекистан от экспорта грецких орехов

По данным Агентства по статистике, в январе 2024 года Узбекистан экспортировал 439 тонн грецких орехов на сумму 1,2 миллиона долларов. Больше всего узбекские орехи любят в Турции и России, туда в прошлом месяце отправили 128 и 86 тонн соответственно.
Список стран, куда экспортировали больше всего грецких орехов, распределился следующим образом:
- Турция — 128 тонн.
- Россия — 86 тонн.
- Грузия — 77 тонн.
- Ирак — 68 тонн.
- ОАЭ — 29 тонн.
- Азербайджан — 21 тонна.
- Туркменистан — 14 тонн.
- Другие страны — 16 тонн.
Напомним, предприниматели из Хабаровского края заинтересовались сухофруктами, овощами и бобами, выращенными в Узбекистане.