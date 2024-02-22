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Выяснилось, сколько за месяц заработал Узбекистан от экспорта грецких орехов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В январе этого года наша страна экспортировала за границу грецких орехов на 1,2 миллиона долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным Агентства по статистике, в январе 2024 года Узбекистан экспортировал 439 тонн грецких орехов на сумму 1,2 миллиона долларов. Больше всего узбекские орехи любят в Турции и России, туда в прошлом месяце отправили 128 и 86 тонн соответственно.

Список стран, куда экспортировали больше всего грецких орехов, распределился следующим образом:

  • Турция — 128 тонн.
  • Россия — 86 тонн.
  • Грузия — 77 тонн.
  • Ирак — 68 тонн.
  • ОАЭ — 29 тонн.
  • Азербайджан — 21 тонна.
  • Туркменистан — 14 тонн.
  • Другие страны — 16 тонн.

Напомним, предприниматели из Хабаровского края заинтересовались сухофруктами, овощами и бобами, выращенными в Узбекистане.

экономика
сельское хозяйство