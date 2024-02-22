Выяснилось, сколько за месяц заработал Узбекистан от экспорта грецких орехов

По данным Агентства по статистике, в январе 2024 года Узбекистан экспортировал 439 тонн грецких орехов на сумму 1,2 миллиона долларов. Больше всего узбекские орехи любят в Турции и России, туда в прошлом месяце отправили 128 и 86 тонн соответственно.