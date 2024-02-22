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Нижегородские медучреждения будут работать по особому графику

Составлен график работы медучреждений в праздничные дни.
Источник: Время

График работы медицинских учреждений Нижегородской области в предстоящие праздничные дни, с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта, утвердило региональное министерство здравоохранения.

Медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать 23 февраля и 8 марта с 9:00 до 16:00. Прием пациентов будет осуществляться дежурными сотрудниками по сменам.

Можно будет вызова врача на дом. При этом неотложную амбулаторную помощь в поликлиниках будут оказывать с 8:00 до 20:00 (в случае необходимости — до 22:00).

Травматологические пункты при поликлиниках продолжат работать круглосуточно.

Первичную мед помощь хирурга, невролога, оториноларинголога и офтальмолога можно будет получить с 9:00 до 16:00 24—25 февраля и 9—10 марта и с 9:00 до 15:00 23 февраля и 8 марта.

Дежурные врачи одного из диспансерных подразделений противотуберкулезного, психиатрического, дерматовенерологического и наркологического профилей примут пациентов с 9:00 до 15:00 24 февраля и 9 марта.

Женские консультации можно будет посетить с 9:00 до 16:00 24 февраля и 9 марта.

С острой зубной болью можно обращаться в районные отделения Областной стоматологической поликлиники взрослым с 8:00 до 20:00, детям — с 9:00 до 15:00.

На обычный режим работы все поликлиники перейдут с понедельника, 26 февраля и 11 марта соответственно.

Больницы в праздничные дни работают так же, как и в обычные. Плановые госпитализации в эти даты не проводятся.

Дежурные аптеки в праздничные дни будут работать круглосуточно. Для обеспечения лекарствами льготников аптечные пункты будут работать с 9:00 до 16:00.

медицина