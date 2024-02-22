В Хабаровске Россельхознадзор в соседнем с ведомством здании обнаружил фантомную площадку

В феврале Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в результате анализа информации, размещенной в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС», в городе Хабаровске выявлена фантомная площадка по обороту животноводческой продукции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
В поле зрения территориального управления Россельхознадзора предприятие ООО «Интерформ» попало в связи с адресом своей торговой площадки, указанным в информационной системе. Согласно данным ФГИС «Меркурий» магазин по продаже мясной и рыбной продукции, принадлежащий ООО «Интерформ», расположен в Хабаровске на ул. Ленина, 16. При этом территориальное управление Россельхознадзора буквально в соседнем здании, на ул. Ленина, 18.
Этот факт был зафиксирован Управлением Россельхознадзора в соответствии с действующим законодательством.
Информация о выявленном нарушении была направлена в управление ветеринарии Правительства Хабаровского края. Для предотвращения дальнейшего нелегального введения в оборот потенциально небезопасной подконтрольной продукции 12 февраля площадка исключена из реестра системы «Цербер».