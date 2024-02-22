Овощи и яйца подорожали в Волгограде

В Волгограде выросли цены на ряд продуктов, среди которых овощи и яйца. Помидоры за неделю стали дороже на 4,11% или на 8 рублей. Килограмм в среднем оценивается в 207,97 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Ценники на огурцы увеличились на 1,34%, на морковь — на 1,06%, на свеклу — на 2,2%, на капусту — на 1,84%. Снова подорожали яйца, с 13 по 19 февраля стоимость поднялась на 1,12% или на 1,5рубля. В среднем десяток стоит 120,43 рубля.