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В Узбекистане начали постепенно снимать ограничения на АГНКС

С сегодняшнего дня по всей стране начнут снимать ранее введенные ограничения на работу заправок.
Источник: t.me/vtchannel

Ранее мы сообщали, что в результате понижения температуры воздуха были введены краткосрочные ограничения на работу газозаправочных компрессорных станций (АГНКС) для всех автомобилей.

По информации Минэнерго, начиная с сегодняшнего дня, 22 февраля, данные ограничения будут постепенно сниматься.

«С сегодняшнего дня на основе планов и графиков, согласуемых с местными хокимиятами, постепенно снимаются ограничения на деятельность всех метановых заправок в стране», — говорится в сообщении.

Более детальная информация о графике работы АГНКС будет представлена позже.

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топливо