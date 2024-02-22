В Узбекистане начали постепенно снимать ограничения на АГНКС

Ранее мы сообщали, что в результате понижения температуры воздуха были введены краткосрочные ограничения на работу газозаправочных компрессорных станций (АГНКС) для всех автомобилей.
По информации Минэнерго, начиная с сегодняшнего дня, 22 февраля, данные ограничения будут постепенно сниматься.
«С сегодняшнего дня на основе планов и графиков, согласуемых с местными хокимиятами, постепенно снимаются ограничения на деятельность всех метановых заправок в стране», — говорится в сообщении.
Более детальная информация о графике работы АГНКС будет представлена позже.