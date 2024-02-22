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Доллар и евро дорожают в четверг

МИНСК, 22 фев — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль подешевел в сравнении с евро и долларом.
Источник: Sputnik.by

Сегодня европейская валюта растет в цене на фоне данных о замедлении инфляции. По состоянию на 10:29 евро прибавил 0,35% и достиг отметки в 3,5100 белорусских рубля.

При этом американская валюта продолжила коррекцию курса. По состоянию на 10:36 доллар прибавил 0,01% и замер на уровне в 3,2385 белорусских рубля.

Российская валюта также меняет курс, но с отрицательным движением. По состоянию на 10:37 она подешевела на 0,03%. На торгах за 100 российских предлагали 3,5026 белорусских рубля.

Валюта Поднебесной неожиданно по состоянию на 10:37 просела сразу на 0,40% без глобальных на это причин. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4684 белорусских рубля.

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