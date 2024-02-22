Китайцы разработали идеальную машину для Красноярского края

Она умеет отряхиваться от снега как собака благодаря интеллектуальной системе шасси.
Новая модель от китайцев представляет собой электромобиль с гидравлической подвеской. Конструкция такова, что транспорт может качаться из стороны в сторону. Производитель уверяет, что авто может без помощи сбросить с себя целый сугроб. Правда, если снег будет мокрым, то новая техника не справится.
Также из минусов машины то, что в салоне в момент очистки от снега не должно быть стаканов с кофе и хрупких предметов.
У «трясущегося» авто заявлена мощность в 707 лошадиных сил, однако стоимость будет не каждому по карману — около 10 миллионов рублей.
В Красноярске тоже производят «сибирские» авто под брендом Visuva.