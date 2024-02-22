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Китайцы разработали идеальную машину для Красноярского края

В Китае задумались над проблемами сибиряков, в частности, красноярцев, и разработали машину Nio ET9.
Источник: Скриншот

Она умеет отряхиваться от снега как собака благодаря интеллектуальной системе шасси.

Новая модель от китайцев представляет собой электромобиль с гидравлической подвеской. Конструкция такова, что транспорт может качаться из стороны в сторону. Производитель уверяет, что авто может без помощи сбросить с себя целый сугроб. Правда, если снег будет мокрым, то новая техника не справится.

Также из минусов машины то, что в салоне в момент очистки от снега не должно быть стаканов с кофе и хрупких предметов.

У «трясущегося» авто заявлена мощность в 707 лошадиных сил, однако стоимость будет не каждому по карману — около 10 миллионов рублей.

В Красноярске тоже производят «сибирские» авто под брендом Visuva.