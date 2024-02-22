Китайцы разработали идеальную машину для Красноярского края

Новая модель от китайцев представляет собой электромобиль с гидравлической подвеской. Конструкция такова, что транспорт может качаться из стороны в сторону. Производитель уверяет, что авто может без помощи сбросить с себя целый сугроб. Правда, если снег будет мокрым, то новая техника не справится.