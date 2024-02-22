20 многоквартирных домов снесут в Нижнем Новгороде в 2024 году

12 расселенных многоквартирных домов было демонтировано на территории Нижнего Новгорода 2023 году. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству городской Думы 21 февраля.
В 2024 году планируется снос 20 домов: 6 из них снесут в рамках соглашения между администрацией города и министерством строительства Нижегородской области, 14 — за счет средств городского бюджета.
«Мы хотим быть уверенными в том, что территории после сноса таких объектов приводятся в порядок, благоустраиваются и содержатся должным образом в дальнейшем», — заявил председатель комиссии Карим Ибрагимов.