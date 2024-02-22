В Наманганской области подорожает холодная вода и канализация

Напомним, что в Джизакской области 1 кубометр питьевой воды стоит для жителей 4 тысячи сумов, для организаций — 6 тысяч сумов. А в Бухарской области кубометр питьевой воды стоит для населения 3,1 тысячи сумов, для юридических организаций — 7 тысяч сумов.