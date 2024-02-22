В Наманганской области подорожает холодная вода и канализация

Кенгаш народных депутатов Наманганской области утвердил новые тарифы для холодной воды и канализации для жителей и бюджетников.
Отметим, что представители АО «Наманганское водоснабжение» предложили установить для населения цену 4 тысячи сумов за кубометр холодной воды. Но хоким области Шавкатжон Абдураззаков поручил понизить ее и обратить внимание на снижение внутренних потерь в системе водоснабжения.
Когда именно вступят в силу новые тарифы, в хокимияте не уточнили.
Водоснабжение:
- для населения — 3,5 тысячи сумов за кубометр,
- для бюджетных и оптовых потребителей — 7 тысяч сумов за кубометр.
Канализация:
- для населения — 800 сумов за кубометр,
- для бюджетных и оптовых потребителей — 975 сумов за кубометр.
Напомним, что в Джизакской области 1 кубометр питьевой воды стоит для жителей 4 тысячи сумов, для организаций — 6 тысяч сумов. А в Бухарской области кубометр питьевой воды стоит для населения 3,1 тысячи сумов, для юридических организаций — 7 тысяч сумов.
Отметим также, что Узбекистан — в списке стран с самой дешевой водой из-под крана.