В Свердловской области подешевели яйца, но подорожала свекла

Стоимость свеклы увеличилась до 41,3 рубля за один килограмм. Также выросли цены за килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы — 2,64% до 666,9 рублей, капусты — 2,38% до 37,1 рублей, свежих огурцов — 1,99% до 280,8 рублей, моркови — 1,47% до 46,97 рублей и фруктово-ягодных консервов для детского питания —1,47% до 504,04 рублей, пишет «УралБизнесКонсалтинг».
При этом значительнее всего подешевел картофель — 2,71%, куриные яйца — 1,49% и байховый черный чай — 1,4%.
Ранее, как напоминает телеканал 360, были названы продукты, сильнее всего выросшие в стоимости в прошлом году. Лидером рейтинга стали яйца, которые подорожали на 61,4%. Также в топ-5 вошли помидоры — 51,1%, груши — 48,3%, виноград — 48,2% и бананы — 46,9%.