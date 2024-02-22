В Свердловской области подешевели яйца, но подорожала свекла

Стоимость свеклы увеличилась до 41,3 рубля за один килограмм. Также выросли цены за килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы — 2,64% до 666,9 рублей, капусты — 2,38% до 37,1 рублей, свежих огурцов — 1,99% до 280,8 рублей, моркови — 1,47% до 46,97 рублей и фруктово-ягодных консервов для детского питания —1,47% до 504,04 рублей, пишет «УралБизнесКонсалтинг».