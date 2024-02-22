Очереди из фур сохраняются на границе Беларуси и Евросоюза

Больше всего грузовых машин собралось на литовском направлении в ПП «Бенякони» — 310.
«В течение суток сопредельные контрольные службы оформили 40% грузовиков от нормы», — говорится в сообщении.
В «Котловке» ожидает 90 фур, в «Каменном логе» стоит 190 большегрузов, в «Привалке» — 50.
Всего же в Литву из Беларуси в очереди находится свыше 640 грузовиков.
А вот на латвийском направлении очереди наблюдаются лишь в «Григоровщине», там стоит всего 240 машин.
В Польшу через «Козловичи» выехать хотят свыше 130 грузовиков.
Ситуация с легковыми автомобилями
Ситуация с легковушками обстоит чуть лучше — очереди из них существенно меньше. Всего в страны Евросоюза направляется 360 автомобилей.
Так, в ПП «Брест» на въезд в Польшу стоит 110 авто.
На литовской границе в пункте пропуска «Котловка» находится 50 машин, в «Каменном логе» — 100 легковушек, в «Бенякони» — 80, в «Привалке» — 20.
Очередей на латвийском направлении не наблюдается.
Опять закрывают
В августе 2023 года из шести пунктов пропуска на границе Беларуси и Литвы прекратили работу два: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»).
Недавно стало известно, что с 1 марта Вильнюс также прекратит движение товаров, транспорта и людей через пограничные пункты «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).