Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Очереди из фур сохраняются на границе Беларуси и Евросоюза

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Своей очереди на въезд в государства Европейского союза ждут более тысячи большегрузов, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.
Источник: Sputnik.by

Больше всего грузовых машин собралось на литовском направлении в ПП «Бенякони» — 310.

«В течение суток сопредельные контрольные службы оформили 40% грузовиков от нормы», — говорится в сообщении.

В «Котловке» ожидает 90 фур, в «Каменном логе» стоит 190 большегрузов, в «Привалке» — 50.

Всего же в Литву из Беларуси в очереди находится свыше 640 грузовиков.

А вот на латвийском направлении очереди наблюдаются лишь в «Григоровщине», там стоит всего 240 машин.

В Польшу через «Козловичи» выехать хотят свыше 130 грузовиков.

Ситуация с легковыми автомобилями

Ситуация с легковушками обстоит чуть лучше — очереди из них существенно меньше. Всего в страны Евросоюза направляется 360 автомобилей.

Так, в ПП «Брест» на въезд в Польшу стоит 110 авто.

На литовской границе в пункте пропуска «Котловка» находится 50 машин, в «Каменном логе» — 100 легковушек, в «Бенякони» — 80, в «Привалке» — 20.

Очередей на латвийском направлении не наблюдается.

Опять закрывают

В августе 2023 года из шести пунктов пропуска на границе Беларуси и Литвы прекратили работу два: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»).

Недавно стало известно, что с 1 марта Вильнюс также прекратит движение товаров, транспорта и людей через пограничные пункты «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

экономика