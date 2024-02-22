В мэрии заставили частных перевозчиков подключиться к вывозу снега из Омска

Частные перевозчики в среду, 21 февраля, получили распоряжение от департамента транспорта с требованием организовать работу по вывозу снега с мест стоянки машин на конечных остановочных пунктах.
В факсограмме сообщается, что частных перевозчиков к этому обязывает городская противопаводковая комиссия. Однако частные перевозчики заявили, что снег на конечных остановках в огромные массы укладывает муниципальная техника. Поэтому и вывозить его, считают представители транспорта, должна мэрия.
«По всем правилам за чистотой территории должен следить собственник этой территории. И частный предприниматель, обязан этим заниматься в рамках той территории, которая входит в его зону ответственности. Но в данном случае, территория конечных остановок — зона ответственности муниципалитета. Это не наша собственность!», — прокомментировал порталу Om1.ru один из частных перевозчиков Иван Меняйлов.
Кроме того, частные перевозчики настаивают, что вывоз снега необходимо согласовать с транспортными службами и с ГИБДД, так как работы связаны с движением транспорта. А для уборки необходимо задействовать самосвалы и погрузчики.
«У частных перевозчиков, которые занимаются пассажирскими перевозками, в распоряжении есть только автобусы и водители. Как в этих условиях “организовать работу по вывозу снежных масс — непонятно”, — говорят перевозчики.