В мэрии заставили частных перевозчиков подключиться к вывозу снега из Омска

«По всем правилам за чистотой территории должен следить собственник этой территории. И частный предприниматель, обязан этим заниматься в рамках той территории, которая входит в его зону ответственности. Но в данном случае, территория конечных остановок — зона ответственности муниципалитета. Это не наша собственность!», — прокомментировал порталу Om1.ru один из частных перевозчиков Иван Меняйлов.