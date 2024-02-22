В Перми с 1 марта продолжат программу прямых авиаперелетов в Минск

Авиакомпания «Икар» с 1 марта продолжит полетную программу субсидируемого из бюджета Пермского края авиамаршрута «Пермь-Минск-Пермь».
На сайте авиакомпании указано, что прямые полеты из Перми в Минск будут осуществляться с 1 марта по вторникам и пятницам. Рейс № 1105 начнет вылетать из аэропорта «Большое Савино» в 07:30, время полета без пересадок составит 2 часа 55 минут. Авиалайнер совершит посадку по расписанию в 08:25 местного времени.
Стоимость билета составит от 8 495 ₽ в одну сторону, за багаж надо будет доплатить еще 2 302 ₽
Росавиация в конце 2023 года включила авиакомпанию «Икар» в список авиаперевозчиков для получения субсидий из регионального бюджета для выполнения полетов из Перми в Минск. Пермский край в 2024 году выделит 67,4 млн руб.
Ранее «Комсомолка» сообщила, что один парный рейс из Перми в Минск для бюджета Пермского края составит 1,143 млн руб. Вся субсидия придется на бюджет Пермского края. На поддержку всех субсидируемых авиарейсов из аэропорта «Большое Савино» направят более 260 млн руб.