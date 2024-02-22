В Перми с 1 марта продолжат программу прямых авиаперелетов в Минск

На сайте авиакомпании указано, что прямые полеты из Перми в Минск будут осуществляться с 1 марта по вторникам и пятницам. Рейс № 1105 начнет вылетать из аэропорта «Большое Савино» в 07:30, время полета без пересадок составит 2 часа 55 минут. Авиалайнер совершит посадку по расписанию в 08:25 местного времени.