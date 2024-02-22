Два дома на улице Салтыкова-Щедрина сдадут к концу года в Хабаровске

— Работы на объекте приостановили в конце прошлого года, пока не нашли нового подрядчика. Компания ООО Специализированный застройщик «СК “Система” взяла на себя исполнение работ. Сегодня уже видно, что идет монтаж перегородок, установка окон и дверей, а также навесной вентилируемый фасад. Проводится прокладка внутренних инженерных сетей, — рассказал Темирлан Магомаев.