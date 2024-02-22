Бывший губернатор Приморья построил холодильник под Москвой

Бывший губернатор Приморского края, а ныне владелец и президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») Сергей Дарькин продолжает выстраивать логистическую цепочку поставок рыбопродукции из своих портов в Находке и Владивостоке до центральной части страны, сообщает ИА PrimaMedia.
Контролируемая Дарькиным ГК «ТИГР» построила и ввела в эксплуатацию в подмосковном городе Электроугли холодильно-складской комплекс «РРК — Логистик» для хранения замороженной и охлажденной продукции, прежде всего для рыбы.
Комплекс является частью мультимодального сервиса ГК «ТИГР» по транспортировке грузов с Дальнего Востока.
В Приморье в группу входит «Владивостокский морской рыбный порт», являющийся одним из лидеров по перевалке рыбопродукции в России.
Это уже третий наш холодильник, который мы (ГК «ТИГР» — прим. ред.) построили за прошлые три года. Мы на этом не останавливаемся, будем строить в других регионах нашей страны. По планам — следующий проект будет реализован в Тульской области. Строительство морозильных логистических хабов способствует удешевлению стоимости транспортировки продуктов с востока на запад и обратно«, — сказал президент и основной владелец ГК “ТИГР” Дарькин.
В планах ГК «ТИГР» также строительство завода по переработке рыбопродукции и завода по подготовке продуктов для розничных сетей.
«Тихоокеанская инвестиционная группа» создана в декабре 2014 года. В группу входят рыбодобывающие компании, рефрижераторный флот, два собственных порта с перегрузочной мощностью более 7,5 млн тонн грузов в год, холодильные мощности во Владивостоке, Находке и Московской области, позволяющие хранить более 55 тыс. тонн грузов одновременно, «холодная» транспортная инфраструктура: железнодорожные поезда, собственный парк судов-контейнеровозов.
Основными направлениями поставок рыбопродукции из Приморья сегодня являются Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург.