Бывший губернатор Приморья построил холодильник под Москвой

Это уже третий наш холодильник, который мы (ГК «ТИГР» — прим. ред.) построили за прошлые три года. Мы на этом не останавливаемся, будем строить в других регионах нашей страны. По планам — следующий проект будет реализован в Тульской области. Строительство морозильных логистических хабов способствует удешевлению стоимости транспортировки продуктов с востока на запад и обратно«, — сказал президент и основной владелец ГК “ТИГР” Дарькин.