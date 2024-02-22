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Омички тратят на подарки к 23 февраля меньше других россиянок

Один из сервисов по поиску работы провел опрос среди экономически активного населения из всех округов страны и выяснил, сколько жители Омска планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества в 2024 году.

Результаты представлены в четверг, 22 февраля 2024 года.

Опрос показал, что омички готовы потратить на подарки к 23 февраля в среднем 2 700 рублей, причем в сравнении с 2023 годом эта сумма не изменилась.

Результаты опроса также говорят о том, что 29% россиянок не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на день защитника Отечества.

Аналитики сервиса также распределили 16 крупных городов РФ в соответствии с тратами на подарки. Омск в это таблице занял предпоследнее место — меньше омичек на подарки готовы выделить только в Перми (2 500 рублей). Для сравнения — в Новосибирске жительницы выделяют на подарки мужчинам 3 300 рублей; в Екатеринбурге — 3 700 рублей; в Москве — 4 200 рублей.

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