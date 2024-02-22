Омички тратят на подарки к 23 февраля меньше других россиянок

Аналитики сервиса также распределили 16 крупных городов РФ в соответствии с тратами на подарки. Омск в это таблице занял предпоследнее место — меньше омичек на подарки готовы выделить только в Перми (2 500 рублей). Для сравнения — в Новосибирске жительницы выделяют на подарки мужчинам 3 300 рублей; в Екатеринбурге — 3 700 рублей; в Москве — 4 200 рублей.