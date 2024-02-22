МАРТ не исключает точечных корректировок ценового регулирования

При этом правительство и Нацбанк ожидали, что инфляция по итогам минувшего года могла достичь 7−8%, но удалось удержать ее на уровне 5,8%. То есть инфляция оказалась, по его словам, одной из самых низких в ЕАЭС, а летом был исторический минимум (2,3% по итогам августа).