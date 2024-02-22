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МАРТ не исключает точечных корректировок ценового регулирования

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Действие белорусской системы ценового регулирования продолжится в 2024 году, об этом заявил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.
Источник: Sputnik.by

«Мы не видим каких-либо глобальных предпосылок к изменению этой системы ценового регулирования, либо ее какой-то кардинальной перестройки. Да, возможны какие-то определенные точечные корректировки так, как это происходило в 2023 году…».

сказал первый замминистра.

Он отметил, что работа системы постоянно отслеживается. Для этого создана специальная рабочая группа.

Вопросов нет

Вежновец обратил внимание, что в 2022 году, когда систему только запускали, за один месяц в министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) поступило свыше девяти тысяч обращений.

Сейчас такого шквала вопросов уже нет. Вежновец уверен, что бизнес понимает, как работать в новых условиях.

Чего добились

Первый замглавы МАРТ считает, что в прошлом году была решена ключевая задача — создана справедливая система ценообразования, которая учитывает интересы и бизнеса, и населения.

При этом правительство и Нацбанк ожидали, что инфляция по итогам минувшего года могла достичь 7−8%, но удалось удержать ее на уровне 5,8%. То есть инфляция оказалась, по его словам, одной из самых низких в ЕАЭС, а летом был исторический минимум (2,3% по итогам августа).

«При этом обеспечена насыщенность полки как отечественным товарами, так и товарами импортного производства», — подчеркнул Вежновец.

Были и нарушения ценовых правил. По итогам проверок МАРТ в прошлом году к административной ответственности привлечено более 400 субъектов. Сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей.

С чего начиналось регулирование цен

В начале октября 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на слишком высокую инфляцию.

В стране на время был введен ценовой мораторий, затем была принята первая редакция знаменитого постановления 713. Его основная суть — ограничение ценовых надбавок на определенные товары.

Документ действует до сих пор, но пережил несколько изменений. Например, из списка регулируемых товаров убирали предметы роскоши и живые цветы.

экономика