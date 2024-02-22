МАРТ не исключает точечных корректировок ценового регулирования

«Мы не видим каких-либо глобальных предпосылок к изменению этой системы ценового регулирования, либо ее какой-то кардинальной перестройки. Да, возможны какие-то определенные точечные корректировки так, как это происходило в 2023 году…».
Он отметил, что работа системы постоянно отслеживается. Для этого создана специальная рабочая группа.
Вопросов нет
Вежновец обратил внимание, что в 2022 году, когда систему только запускали, за один месяц в министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) поступило свыше девяти тысяч обращений.
Сейчас такого шквала вопросов уже нет. Вежновец уверен, что бизнес понимает, как работать в новых условиях.
Чего добились
Первый замглавы МАРТ считает, что в прошлом году была решена ключевая задача — создана справедливая система ценообразования, которая учитывает интересы и бизнеса, и населения.
При этом правительство и Нацбанк ожидали, что инфляция по итогам минувшего года могла достичь 7−8%, но удалось удержать ее на уровне 5,8%. То есть инфляция оказалась, по его словам, одной из самых низких в ЕАЭС, а летом был исторический минимум (2,3% по итогам августа).
«При этом обеспечена насыщенность полки как отечественным товарами, так и товарами импортного производства», — подчеркнул Вежновец.
Были и нарушения ценовых правил. По итогам проверок МАРТ в прошлом году к административной ответственности привлечено более 400 субъектов. Сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей.
С чего начиналось регулирование цен
В начале октября 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на слишком высокую инфляцию.
В стране на время был введен ценовой мораторий, затем была принята первая редакция знаменитого постановления 713. Его основная суть — ограничение ценовых надбавок на определенные товары.
Документ действует до сих пор, но пережил несколько изменений. Например, из списка регулируемых товаров убирали предметы роскоши и живые цветы.