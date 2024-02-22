По прогнозам властей Кубани, доходы в бюджет от размещения торговых ларьков могут вырасти

Как рассказал глава ведомства, в 2023 году доходы в бюджеты муниципальных образований региона от хозяйствующих субъектов, заключивших договоры на право размещения нестационарных торговых объектов, составили около 400 миллионов рублей, рост составил 4%.
Приоритетное предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов по итогам торгов в форме аукциона, по словам Романа Куринного, приведет к значительному увеличению доходов в бюджеты.
На совещании также были приняты решения организации торгов в форме аукциона для предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов, разработке схем летних кафе, а также о запрете продажи табачной продукции в нестационарных торговых объектах.