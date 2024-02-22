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Более 160 новых красных троллейбусов поступят в Челябинск

Для обслуживания 12 маршрутов Челябинска закупят 168 новых троллейбусов «Синара», способных перевозить до 60 миллионов пассажиров в год. Подробности рассказал начальник управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений областного Миндортранса Александр Сухоруков.
Источник: Pchela.News

— Для обновления всей троллейбусной системы в Челябинске подписано концессионное соглашение, запущен завод городского электрического транспорта, рассчитанный на производство до 350 машин в год, — отметил Александр Сухоруков. — В рамках концессии в городе модернизируют существующее депо, всю контактную сеть, 24 тяговых подстанции, построят новые линии, второе депо, три тяговых подстанции.

Также в этом году два маршрута общественного транспорта, связывающих Челябинск и Копейск, усилят новыми автобусами. Поставка 50 низкопольных автобусов ожидается к весне и во второй половине года.