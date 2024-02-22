Космические цены. В Новосибирске открылась IKEA со всего мира

Еще один комод Malm, который раньше жители Новосибирска покупали за 8 тысяч рублей, теперь стоит в магазине — 42 тысячи рублей. На различных маркетплейсах его можно купить от 10 тысяч рублей, а на шведском сайте цена за него составляет 11 546 рублей. Такая же ситуация с посудой — кастрюля ANNONS с ценником 3349 рублей в Новосибирске, при этом онлайн ее же продают за 750 рублей. На официальном сайте ее можно купить за 700 рублей.