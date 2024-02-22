Космические цены. В Новосибирске открылась IKEA со всего мира

Популярный шведский бренд мебели и товаров для дома вернулся в Новосибирск. На Бердском шоссе, 2, открылся магазин «ИКЕА со всего мира». Сначала сибиряки обрадовались возвращению любимого магазина, однако, увидев цены, расстроились. Сотрудники отмечают, что вся продукция — оригинальная. АиФ-Новосибирск изучил товары и их стоимость, а также сравнил с ценами на официальном сайте и другими интернет-магазинами.
Ассортимент, как и раньше, состоит из мебели, предметов интерьера и игрушек. Но при этом, как заметили первые покупатели, ассортимента стало меньше. Некоторые даже отметили, что раньше у бренда был свой шарм, а вещи были хорошего качества. Теперь новая IKEA не так сильно привлекает сибиряков из-за однообразного и дорогого ассортимента.
Например, в новосибирской IKEA детская игрушка хаски будет стоить более 1 500 рублей. Онлайн ее можно купить примерно по такой же цене. А вот на официальном сайте ценник мягкой игрушки показывает 299 долларов (примерно 23 тысячи рублей). Также сибиряки удивлены стоимостью письменного стола ALEX, который в новосибирской IKEA стоит 49 499 рублей, а онлайн сибирякам предлагают его купить за 12 700 рублей. На шведском сайте такой же стоит 11 500 рублей. Некоторым жителям даже показалось, что сейчас просто распродают остатки.
Кровать Хауга в новосибирском магазине обойдется местным жителям около 30 тысяч рублей. На маркетплейсах ее можно приобрести за 28 тысяч рублей. А на официальном сайте ее готовы продать за почти 37 тысяч рублей.
Еще один комод Malm, который раньше жители Новосибирска покупали за 8 тысяч рублей, теперь стоит в магазине — 42 тысячи рублей. На различных маркетплейсах его можно купить от 10 тысяч рублей, а на шведском сайте цена за него составляет 11 546 рублей. Такая же ситуация с посудой — кастрюля ANNONS с ценником 3349 рублей в Новосибирске, при этом онлайн ее же продают за 750 рублей. На официальном сайте ее можно купить за 700 рублей.
В паблике «АСТ-54» жители Новосибирска уже успели обсудить открытие нового магазина, который продает товары с торговым знаком IKEA. Многие недовольны заоблачными ценами и небольшим ассортиментом, а некоторые рады возвращению нашумевших фрикаделек, хотдогов и игрушек в виде акул.
«Из всего купленного в Икеи осталось целым только топорик кухонный, потому что им не пользуемся. Остальное на помойке», — написала подписчица Олька Левчук.
«Вообще не заметила ее “громкий” уход. Ничего не изменилось. Такого добра теперь везде полно», — отметила Светлана Токарева.
«Единственное, что мне там нравилось, это пачки кухонных полотенчиков, ароматизаторы из сухих лепестков и фрикадельки. Все», — добавила Виктория Герценштейн.
В основном, сибиряки отказываются посещать магазин из-за его неудобного расположения, а также не хотят покупать товары IKEA принципиально из-за своих политических убеждений.