Как в Челябинской области решается проблема нехватки медицинских кадров

«Среди членов комитета есть работники здравоохранения, и конечно, они как профессионалы в этой сфере задают конкретные вопросы профильному министерству. Конечно, вопрос медицинских кадров стоит на особом контроле депутатов законодательного собрания. При областном парламенте постоянно действует рабочая группа. Сегодня мы говорили о том, что нужно не только увеличивать число работников здравоохранения, но и обратить внимание на качество медицинских услуг, которые оказываются южноуральцам», — сообщил председатель комитета заксобрания по социальной политике Сергей Буяков.