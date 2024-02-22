Как в Челябинской области решается проблема нехватки медицинских кадров

По итогам 2023 года численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях региона, составляет 12 495 человек, средних медработников — 28 367 человек.
Показатель укомплектованности врачами медицинских организаций, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, составляет 90,5%, средними медицинскими работниками — 87,59%.
По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в 2023 году 30 медицинских работников получили служебные жилые помещения. 3134 медикам, работающим и проживающим в сельской местности, компенсированы расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2023 году единовременная компенсационная выплата предоставлена 66 врачам: 64 врача получили по 1 млн рублей, 2 врача, которые трудоустроились на отдаленные территории, получили по 1,5 млн рублей. 50 средних медицинских работников получили единовременные компенсационные выплаты в размере от 500 тыс. до 750 тыс. рублей.
Что касается студентов медицинских вузов, то по итогам 2023 года по договорам с региональным минобром 1383 человека обучаются по программам специалитета и 296 человек — по направлениям подготовки ординатуры.
Для студентов, заключивших договор о целевом обучении по программам специалитета, предусмотрена выплата в размере 1000 рублей в месяц, по 3000 рублей выплачивается студентам, проходящим обучение по программам ординатуры.
С 1 января 2024 года по инициативе губернатора Челябинской области каждому студенту, обучающемуся по программе среднего профессионального образования в рамках договора о целевом обучении, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей.
«Среди членов комитета есть работники здравоохранения, и конечно, они как профессионалы в этой сфере задают конкретные вопросы профильному министерству. Конечно, вопрос медицинских кадров стоит на особом контроле депутатов законодательного собрания. При областном парламенте постоянно действует рабочая группа. Сегодня мы говорили о том, что нужно не только увеличивать число работников здравоохранения, но и обратить внимание на качество медицинских услуг, которые оказываются южноуральцам», — сообщил председатель комитета заксобрания по социальной политике Сергей Буяков.
Он выразил уверенность, что количество медицинских работников в регионе будет расти (потому что Южный Урал привлекателен для специалистов из соседних территорий), также повысится качество услуг.