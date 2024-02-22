Новосибирцы возмущены строительством новых высоток: будет топить река

«Указанный земельный участок находится за границами зон затопления и подтопления территории и не относится к территории, подверженной риску возникновении чрезвычайных ситуаций. Также отметим, что строительство многоквартирных домов и реконструкция автостоянки в многоквартирном многоэтажном доме по улице Фабричная в Железнодорожном районе осуществляется застройщиком, собственником земельного участка ООО “Альгеба”. Разрешения на строительство объектов капитального строительства выданы по результатам рассмотрения заявлений и документов», — пояснили в мэрии.
При этом новосибирцы считают, что указанные места являются водоохранной зоной и зеленым каркасом Оби. Одна из активисток обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку строительства.
Напомним, ранее жители Краснообска в Новосибирском районе забили тревогу из-за масштабного строительства домов в поселке.