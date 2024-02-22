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Новосибирцы возмущены строительством новых высоток: будет топить река

НОВОСИБИРСК, 22 февраля, ФедералПресс. Жители Новосибирска высказались против строительства нового жилищного комплекса вдоль улиц Сухарной, Владимировской и на берегу реки Оби в Железнодорожном и Заельцовском районах. Горожане считают, что высотки будут опасными — их может топить река. При этом в мэрии заверили, что земельный участок находится за границами зон затопления.

«Указанный земельный участок находится за границами зон затопления и подтопления территории и не относится к территории, подверженной риску возникновении чрезвычайных ситуаций. Также отметим, что строительство многоквартирных домов и реконструкция автостоянки в многоквартирном многоэтажном доме по улице Фабричная в Железнодорожном районе осуществляется застройщиком, собственником земельного участка ООО “Альгеба”. Разрешения на строительство объектов капитального строительства выданы по результатам рассмотрения заявлений и документов», — пояснили в мэрии.

При этом новосибирцы считают, что указанные места являются водоохранной зоной и зеленым каркасом Оби. Одна из активисток обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку строительства.

Напомним, ранее жители Краснообска в Новосибирском районе забили тревогу из-за масштабного строительства домов в поселке.

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