Новосибирцы возмущены строительством новых высоток: будет топить река

«Указанный земельный участок находится за границами зон затопления и подтопления территории и не относится к территории, подверженной риску возникновении чрезвычайных ситуаций. Также отметим, что строительство многоквартирных домов и реконструкция автостоянки в многоквартирном многоэтажном доме по улице Фабричная в Железнодорожном районе осуществляется застройщиком, собственником земельного участка ООО “Альгеба”. Разрешения на строительство объектов капитального строительства выданы по результатам рассмотрения заявлений и документов», — пояснили в мэрии.