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В Уфе пройдут ярмарки выходного дня

В Уфе в праздничные выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщает администрация Уфы.

Жители смогут приобрести свежее мясо, мясную продукцию, овощи и другие продукты питания напрямую от местных производителей.

В пятницу будут работать ярмарки:

перед Дворцом спорта;

на площадке по ул. Рабкоров, 20.

В субботу торговля развернется:

на участке дороги по ул. Правды (от Мусы Джалиля до Ухтомского);

возле парка «Волна»;

на площади им. Серго Орджоникидзе;

перед Дворцом Спорта;

перед Дворцом молодежи;

по ул. Рабкоров.

В воскресенье продолжат работать площадки:

на площади им. Серго Орджоникидзе;

перед Дворцом Спорта;

по ул. Рабкоров.

Ярмарки работают с 09:00 до 16:00.