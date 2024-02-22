В Уфе пройдут ярмарки выходного дня

Об этом сообщает администрация Уфы.
Жители смогут приобрести свежее мясо, мясную продукцию, овощи и другие продукты питания напрямую от местных производителей.
В пятницу будут работать ярмарки:
перед Дворцом спорта;
на площадке по ул. Рабкоров, 20.
В субботу торговля развернется:
на участке дороги по ул. Правды (от Мусы Джалиля до Ухтомского);
возле парка «Волна»;
на площади им. Серго Орджоникидзе;
перед Дворцом Спорта;
перед Дворцом молодежи;
по ул. Рабкоров.
В воскресенье продолжат работать площадки:
на площади им. Серго Орджоникидзе;
перед Дворцом Спорта;
по ул. Рабкоров.
Ярмарки работают с 09:00 до 16:00.