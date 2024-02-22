Средняя зарплата жителей Петербурга в декабре 2023 года превысила 130 тысяч рублей

Судя по информации, предоставленной в отчете, наибольший рост зарплат в прошлом году наблюдался, например, в сфере воздушного и космического транспорта, добычи полезных ископаемых, информации и связи. Наоборот, понижение доходов специалисты обнаружили в таких областях, как здравоохранение, здравоохранение и социальные услуги, а также в научном сегменте.