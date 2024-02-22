Средняя зарплата жителей Петербурга в декабре 2023 года превысила 130 тысяч рублей

Средняя зарплата жителей Петербурга в декабре 2023 года составила 130 720 рублей. Такие данные привел Петростат.
— Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2023 года составила 139,2 процента к уровню ноября того же года и 104,5 процента — к показателю декабря 2022 года, — уточнили в службе.
Судя по информации, предоставленной в отчете, наибольший рост зарплат в прошлом году наблюдался, например, в сфере воздушного и космического транспорта, добычи полезных ископаемых, информации и связи. Наоборот, понижение доходов специалисты обнаружили в таких областях, как здравоохранение, здравоохранение и социальные услуги, а также в научном сегменте.
К слову, в соседнем регионе — Ленинградской области, — средняя зарплата местных жителей в декабре 2023 года составила 86 828 рублей.