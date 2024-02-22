Жители Волгоградской области получат «двойную» квитанцию за капремонт

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области предупредил жителей о «двойной» счет-квитанции, которую они увидят в почтовых ящиках в ближайшие дни. Для экономии на бумаге и печати в одной платежке объединят начисления за февраль и март 2024 года, сообщил регоператор.
Для расчетов за один месяц фонд капремонта рекомендует использовать QR-код. Сначала отсканировать февральский, через месяц — за март. Если есть деньги, волгоградцы могут оплатить одновременно две счет-квитанции за февраль и март, самостоятельно удвоив сумму. В противном случае собственникам рекомендуют сохранить платежку, чтобы без проблем произвести оплату.
Напомним, взносы на капремонт за февраль нужно оплатить до 10 марта, а за март — до 10 апреля.