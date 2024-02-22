Жители Волгоградской области получат «двойную» квитанцию за капремонт

Для расчетов за один месяц фонд капремонта рекомендует использовать QR-код. Сначала отсканировать февральский, через месяц — за март. Если есть деньги, волгоградцы могут оплатить одновременно две счет-квитанции за февраль и март, самостоятельно удвоив сумму. В противном случае собственникам рекомендуют сохранить платежку, чтобы без проблем произвести оплату.