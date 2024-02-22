Волгоградцы планируют потратить на подарки к 23 Февраля по 3000 рублей

Как показал опрос SuperJob, женщины чаще всего с 23 Февраля поздравляют мужей, а мужчины — отцов, сыновей и братьев. 5% женщин собираются дарить подарки парням, 18% — папам, 21% — сыновьям, 6% — коллегам, 2% — дедушкам. 29% представительниц прекрасного пола вообще не собираются тратиться на презенты к празднику.
Бюджет женщин на подарки мужчинам составил 3,2 тыс. рублей. При этом сами мужчины тоже будут поздравлять друг друга с Днем защитника Отечества: 10% поздравят отцов, 6% — сыновей, 5% — братьев, 1% — сослуживцев. Их бюджет в этом году в среднем составил 4,5 тыс. рублей.
Больше всего на подарки к 23 Февраля готовы выложить жители Москвы и Санкт-Петербурга — 4,2 и 4 тыс. рублей соответственно.