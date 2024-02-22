Волгоградцы планируют потратить на подарки к 23 Февраля по 3000 рублей

Бюджет женщин на подарки мужчинам составил 3,2 тыс. рублей. При этом сами мужчины тоже будут поздравлять друг друга с Днем защитника Отечества: 10% поздравят отцов, 6% — сыновей, 5% — братьев, 1% — сослуживцев. Их бюджет в этом году в среднем составил 4,5 тыс. рублей.