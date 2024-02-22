В Башкирии мобильное приложение карты «Алга» переключат на другой банк

Сложности у владельцев карт возникли после отзыва лицензии на банковские переводы у QIWI Банка.



Как пояснил заместитель гендиректора БРСК Альфир Халитов, работа по переключению приложения на другой банк «достаточно объемная и ведется в круглосуточном режиме». Возможность пополнения «Алги» через мобильное приложение появится на следующей неделе.



Сейчас пополнить карту можно через интернет-сервисы Сбербанка, Уралсиба и Почта Банка. Перевод денег на «Алгу» доступен в отделениях Почты России, устройствах самообслуживания Почта Банка, Уралсиба, Сбербанка и Газпромбанка.