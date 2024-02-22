Омским дольщикам могут предоставить жильё в новостройках

В Омске продолжают заниматься вопросами обманутых дольщиков. Министр строительства Александр Рашко рассказал о возведении домов на Перелёта, 2 и Герцена, 11.
Здание на Левобережье достраивают хорошими темпами. В настоящее время подрядчик занимается монтажом вентиляции, возводит наружные и внутренние стены, а также приступает к устройству лифтовых шахт. Готовность объекта составляет 30% — к концу 2024 года квартиры здесь получат 167 дольщиков.
По словам Рашко, на Герцена ситуация отличается.
«Идут суды о необходимости выплат дольщикам компенсации из средств федерального Фонда развития территорий. Ждём решений. Также прорабатываем возможность выплатить компенсацию из региональных средств. И ещё один вариант — предоставить дольщикам квартиры в новостройках, которые каждый год сдаются в эксплуатацию в рамках масштабных инвестиционных проектов. Мера эффективная, но растянутая во времени», — сообщил министр.