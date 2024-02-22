В Екатеринбурге расширят до четырех полос улицу Николая Никонова

Как указано в документе, проектом предусмотрено строительство проезжей части по ул. Николая Никонова шириной 15 м по две полосы в каждом направлении шириной 3,75 м. Также на участке оборудуют тротуары и велодорожки, установят светофор для пешеходов по ул. Николая Никонова между ДИВС и станцией метро «Динамо». По проектируемой и реконструируемой улице будут запущены автобусные маршруты.



«Для обеспечения комфортных пешеходных связей на проектной территории, предлагается строительство приподнятых пешеходных переходов в месте пересечения пешеходных путей и автомобильных проездов к внутриквартальным территориям», — указано в документе. Автомобильные парковки в территории общего пользования предлагается сделать платными.



Сейчас проект, связанный с реконструкцией улицы, проходит общественные обсуждения. Оставить замечания и предложения можно на сайте администрации до 1 марта.