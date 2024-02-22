Мэрия Екатеринбурга не намерена повышать стоимость проезда до 40 рублей

В ряде СМИ Екатеринбурга появилась информация о том, что «справедливая» стоимость проезда в общественном транспорте города составляет 40 рублей. После чего горожане забеспокоились по поводу грядущего повышения цен на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене Екатеринбурга.
— 40 рублей — это себестоимость проезда, рассчитанная в соответствии с федеральной методикой, утвержденной приказом Минтранса РФ. Ни о каком скором повышении цен речь не идет, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Также в пресс-службе уточнили, что разница себестоимости проезда и доходов от одной поездки, которая сегодня находится на уровне 27,5 рублей с учетом льготных тарифов, компенсируется за счет бюджета, а коммерческим перевозчикам — за счет стоимости контракта.
Отметим, что в предыдущий раз в Екатеринбурге стоимость проезда до 33 рублей повысили год назад — в феврале 2023 года.