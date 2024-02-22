Мэрия Екатеринбурга не намерена повышать стоимость проезда до 40 рублей

Также в пресс-службе уточнили, что разница себестоимости проезда и доходов от одной поездки, которая сегодня находится на уровне 27,5 рублей с учетом льготных тарифов, компенсируется за счет бюджета, а коммерческим перевозчикам — за счет стоимости контракта.