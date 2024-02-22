В Перми дольщикам проблемного ЖК «Столичный» выплатят компенсации

Дольщикам проблемного дома на проспекте Декабристов, 97 в Перми планируют выплатить компенсации. Средства на эти цели предлагается дополнительно предусмотреть в бюджете Пермского края на 2024 год. Сумму в 332,9 млн рублей намерены перечислить в «Фонд развития территорий». Соответствующий пункт внесен в проект изменений в закон о бюджете на ближайшую трехлетку, сообщает Business Class.
Напомним, 22-этажный жилой комплекс «Столичный» начали строить в 2010 году. Квартиры в этом доме приобрели 154 дольщика. Спустя три года коробка выросла до уровня 19 этажа, но на этом стройка остановилась. Застройщик — компания «Солдес строй» — была признана банкротом.
Осенью 2022 года федеральный «Фонд развития территорий» заключил договор на достройку дома на Декабристов, 97 с казанским ООО «СФ Основание». Он должен был построить дом через 15 месяцев, в конце 2023 года. Однако подрядчик не справился с возведением объекта, и стройка вновь была заморожена. Договор с компанией был расторгнут. После этого краевые власти направили в Фонд предложение о смене способа восстановления прав дольщиков.