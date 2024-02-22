В Перми дольщикам проблемного ЖК «Столичный» выплатят компенсации

Осенью 2022 года федеральный «Фонд развития территорий» заключил договор на достройку дома на Декабристов, 97 с казанским ООО «СФ Основание». Он должен был построить дом через 15 месяцев, в конце 2023 года. Однако подрядчик не справился с возведением объекта, и стройка вновь была заморожена. Договор с компанией был расторгнут. После этого краевые власти направили в Фонд предложение о смене способа восстановления прав дольщиков.