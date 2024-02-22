Облвласти выделяют 14 млн на компенсацию транспортного налога участникам СВО

В октябре депутаты областного Заксобрания приняли закон о бесплатном выделении земли жителям региона, участвовавшим в специальной военной операции России на Украине и получившим за это ордена или звание Героя России. Минимальный размер участка составляет 400 кв. м, максимальный — 1200 кв. м.