Мест для машин будет больше, а цену поднимать не будут. Что изменится в платной парковке в Петербурге

Депутаты и чиновники обсудили, как развивается платное парковочное пространство в Петербурге. Сенсационных новостей для водителей нет. Город не будет делать бесплатной стоянку в выходные дни в центре Петербурга. Так же не будет сокращаться время платной парковки. Об этом Spb.kp.ru рассказал руководитель комитета по транспорту законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев.
— Это прозвучало в формате предложения, отменить плату за парковку в выходные и сократить время платной парковки на полчаса утром и полтора часа вечером, сейчас платить за стоянку нужно с 8:00 до 20:00, — сообщил собеседник. — Но комитет по транспорту сразу эту идею отверг. Это объясняется тем, что у нас туристический город и много приезжего транспорта, поэтому такое послабление обрушит весь смысл платной парковки.
Но хорошие новости для пользователей платного парковочного пространства все же есть. Так Смольный пересматривает схему размещения парковок, чтобы найти на улицах Петербурга место, где можно разрешить стоянку. После введения платной парковки в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах появились инициативные группы жителей, которые заявили, что стало хуже. Да, жители зоны платной парковки могут получить льготное разрешение. Но для введения стоянки очень сильно перекроили дорожную сеть и на многих улицах запретили стоянку в принципе. Поэтому люди начали жаловаться, что даже за деньги парковаться им просто негде. Остроту этой проблемы обещали снять.
— Водителей порадует и то, что в 2024 году не планируется повышать плату за стоянку, а так же расширять зону платной парковки.
ПАРКОВКА В РАССРОЧКУ И СКИДКА НА ШТРАФЫ.
В Петербурге завершается подготовка законопроекта, который подсластит пилюлю для нарушителей. Сейчас штраф за неоплаченную парковку составляет 3000 рублей. А так как его выписывает город, а не ГИБДД, то водитель не может воспользоваться скидкой за добровольную оплату. По словам Алексея Цивилева, законопроект, который закрепит эту норму, почти готов. Если он будет принят, то в течение 20 дней после выдачи штрафа оплатить можно будет только 1500 рублей.
Еще одно предложение — это возможность заплатить за парковку в течение суток. Ее предложил член общественной палаты РФ Александр Холодов.
— Человек может торопиться и забыть заплатить за стоянку, вспомнить об этом позже, или нет интернета, приложение не работает, почему бы не сделать возможность, чтобы оплатить парковочную сессию в течение суток. Сейчас она оплачивается авансом.
В Смольном отметили, что эта норма прорабатывается.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Закон о шлагбаумах завис.
Платная парковка вызывает споры не только среди водителей, но и среди пешеходов. Жители старого фонда жалуются на то, что дворы-колодцы превращаются в парковки. В центре их уже давно закрыли от посторонних, а вот на Ваське и Петроградке этот процесс только начался. Депутаты обещали издать городской закон, чтобы упростить эту процедуру, однако, пока документ не готов.
— Жилищники тормозят с согласованием норм, мы попросили Смольный ускорить этот процесс, чтобы решить проблему жителей кварталов с платной парковкой, — сообщил Алексей Цивилев.
Еще одна норма, которая прорабатывается — возможность продлить льготное парковочное разрешение автоматом, чтобы не собираться кучу бумаг по второму кругу.
КСТАТИ.
Платная парковка — тема, которая может крепко поссорить пешеходов и автомобилистов. У каждой стороны есть свои аргументы. Власти решили узнать, что же город думает о платной парковке на самом деле. Смольный намерен провести соцопрос, чтобы точно установить отношение горожан к этой теме.