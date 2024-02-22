Мест для машин будет больше, а цену поднимать не будут. Что изменится в платной парковке в Петербурге

Но хорошие новости для пользователей платного парковочного пространства все же есть. Так Смольный пересматривает схему размещения парковок, чтобы найти на улицах Петербурга место, где можно разрешить стоянку. После введения платной парковки в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах появились инициативные группы жителей, которые заявили, что стало хуже. Да, жители зоны платной парковки могут получить льготное разрешение. Но для введения стоянки очень сильно перекроили дорожную сеть и на многих улицах запретили стоянку в принципе. Поэтому люди начали жаловаться, что даже за деньги парковаться им просто негде. Остроту этой проблемы обещали снять.