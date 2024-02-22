В Санкт-Петербурге началось производство автомобилей Solaris

«Старт производства и продаж автомобилей под новым брендом Solaris — очень важный этап в реализации нашей стратегии. Мы уверены, что модели нового бренда будут по достоинству оценены нашими клиентами, а широкая география нашей дилерской сети и производственные возможности нашего завода в Санкт-Петербурге позволят бренду Solaris быстро нарастить долю рынка», — подчеркнул генеральный директор АГР и «Автомобильный завод АГР» Алексей Калицев.