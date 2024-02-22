В Омске построят склад переменной этажности

Департамент архитектуры омской мэрии выдал разрешение на строительство нового склада. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.
Здание переменной этажности площадью в 1103,6 квадратных метра появится на Левом берегу, в промзоне по улице 2-я Солнечная. Внутри будёт размещён не только склад, но и административно-бытовой комплекс.
Отметим, что недавно неподалёку от этого места, в логопарке «Солнечный», закончили возведение универсального склада. А в начале февраля склад для гипсокартона построили близ 18-го военного городка.