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Для Волгограда закончили сборку первого трамвая «Львенок»

Подрядчик завершил сборку металлического кузова нового трамвая для метротрама в городе-герое.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА «ПК ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»

Организация показала модель «Львенок».

Кузов первого «Львенка» уже полностью собрали и окрасили. Специалисты установили стекла и детали экстерьера. Внутренней отделкой займутся специалисты завода электрического транспорта, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Первые шесть односекционных трамваев передадут уже весной 2024 года. Всего подрядной организации предстоит изготовить 62 трамвая. 12 моделей «Невский» выполнят в трехсекционном исполнении, 50 — в односекционном (модель «Львенок»).

Напомним, обновление инфраструктуры скоростного трамвая входит в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда. До 2034 года также планируется улучшение остановочных пунктов и развитие речного транспорта. Губернатор Андрей Бочаров предложил продлить линию метротрама до ТРК «Акварель».