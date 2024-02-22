Для Волгограда закончили сборку первого трамвая «Львенок»

Организация показала модель «Львенок».
Кузов первого «Львенка» уже полностью собрали и окрасили. Специалисты установили стекла и детали экстерьера. Внутренней отделкой займутся специалисты завода электрического транспорта, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Первые шесть односекционных трамваев передадут уже весной 2024 года. Всего подрядной организации предстоит изготовить 62 трамвая. 12 моделей «Невский» выполнят в трехсекционном исполнении, 50 — в односекционном (модель «Львенок»).
Напомним, обновление инфраструктуры скоростного трамвая входит в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда. До 2034 года также планируется улучшение остановочных пунктов и развитие речного транспорта. Губернатор Андрей Бочаров предложил продлить линию метротрама до ТРК «Акварель».