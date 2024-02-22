Подачу воды ограничат на нескольких улицах Ростова-на-Дону с утра 27 февраля

Подачу воды ограничат на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 8 часов утра 27 февраля до 8 утра 28 февраля. Предупреждение об этом опубликовали в телеграм-канале департамента ЖКХ и энергетики.
Временно воды не будет в границах: от Шолохова до Ченцова, от 14-й линии до 20-й линии, в районе НИИ онкологии, 14-й линии и Шолохова, 64 «А».
— Ростовчанам следует запастись водой на указанный период, — порекомендовали коммунальщики.
Сложности с водоснабжением ожидаются из-за плановой реконструкции коммуникаций на 18-й линии. Работы на участке будут вести две бригады АО «Ростовводоканал», всего задействуют восемь специалистов и шесть единиц спецтехники.