Казахстан переходит на единое время: что нужно сделать бизнесу после 29 февраля

В ведомстве напомнили, что казахстанцы, живущие на данный момент по времени Астаны и Алматы, должны перевести стрелки на час назад в ночь с 29 февраля на 1 марта (в 00:00).
На некоторых кассовых аппаратах время сменится автоматически, но на некоторых поменять время придется самостоятельно.
«В контрольно-кассовых машинах, являющихся аппаратно-программными комплексами (это программы, установленные на компьютере или смартфоне), настройка будет произведена в автоматическом режиме на серверах производителей программных обеспечений в 00:00 1 марта 2024 года. В “железных” контрольно-кассовых машинах настройку времени необходимо произвести самостоятельно после 29 февраля 2024 года в соответствии с прилагаемым к машинам руководствам по эксплуатации (раздел “Программирование даты и времени”)».
Налоговики отмечают, что на их страницах в соцсетях опубликованы видеоинструкции по настройке времени на кассовых аппаратах.
«При возникновении вопросов консультацию можно получить на бесплатной основе в центрах оказания услуг в управлениях государственных доходов или контакт-центре по номеру телефона 1414 (3)».
Сейчас в стране применяются два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6. Время на час назад переводят все регионы и города, живущие в часовом поясе UTC+6 (живущие по времени Астаны и Алматы).
Стрелки часов не нужно переводить жителям 5 регионов: Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.