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Казахстан переходит на единое время: что нужно сделать бизнесу после 29 февраля

После перехода на единый часовой пояс некоторым казахстанским предпринимателям нужно вручную изменить настройки времени на кассовых аппаратах. Об этом предупредили в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz.
Источник: Reuters

В ведомстве напомнили, что казахстанцы, живущие на данный момент по времени Астаны и Алматы, должны перевести стрелки на час назад в ночь с 29 февраля на 1 марта (в 00:00).

На некоторых кассовых аппаратах время сменится автоматически, но на некоторых поменять время придется самостоятельно.

«В контрольно-кассовых машинах, являющихся аппаратно-программными комплексами (это программы, установленные на компьютере или смартфоне), настройка будет произведена в автоматическом режиме на серверах производителей программных обеспечений в 00:00 1 марта 2024 года. В “железных” контрольно-кассовых машинах настройку времени необходимо произвести самостоятельно после 29 февраля 2024 года в соответствии с прилагаемым к машинам руководствам по эксплуатации (раздел “Программирование даты и времени”)».

сообщили в КГД.

Налоговики отмечают, что на их страницах в соцсетях опубликованы видеоинструкции по настройке времени на кассовых аппаратах.

«При возникновении вопросов консультацию можно получить на бесплатной основе в центрах оказания услуг в управлениях государственных доходов или контакт-центре по номеру телефона 1414 (3)».

добавили в комитете.

Сейчас в стране применяются два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6. Время на час назад переводят все регионы и города, живущие в часовом поясе UTC+6 (живущие по времени Астаны и Алматы).

Стрелки часов не нужно переводить жителям 5 регионов: Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.

экономика