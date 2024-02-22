Казахстан переходит на единое время: что нужно сделать бизнесу после 29 февраля

«В контрольно-кассовых машинах, являющихся аппаратно-программными комплексами (это программы, установленные на компьютере или смартфоне), настройка будет произведена в автоматическом режиме на серверах производителей программных обеспечений в 00:00 1 марта 2024 года. В “железных” контрольно-кассовых машинах настройку времени необходимо произвести самостоятельно после 29 февраля 2024 года в соответствии с прилагаемым к машинам руководствам по эксплуатации (раздел “Программирование даты и времени”)».