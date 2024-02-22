В Свердловской области утвердили региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ

Правительство Свердловской области утвердило региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Как следует из документа, планируется рост размера субсидии на 1−4% в зависимости от имеющихся в конкретном муниципалитете тарифов. Как подчёркивает глава областного министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, регстандарт позволяет рассчитывать размеры субсидий для социально незащищенных граждан, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают в общем доходе семьи максимально допустимую долю.
Размер субсидии зависит также от состава семьи, размера платы за жилое помещение и собственно жилплощади. Добавим, средний размер субсидий превышает в месяц1,5 тысячи рублей. Деньги получают почти 93 тысячи свердловских семей.