В Свердловской области утвердили региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ

Как следует из документа, планируется рост размера субсидии на 1−4% в зависимости от имеющихся в конкретном муниципалитете тарифов. Как подчёркивает глава областного министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, регстандарт позволяет рассчитывать размеры субсидий для социально незащищенных граждан, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают в общем доходе семьи максимально допустимую долю.