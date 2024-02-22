Алиханов назвал новый срок запуска завода по производству картофеля фри

Первая технологическая линия завода по производству картофеля фри и картофельных оладий под Черняховском заработает во втором полугодии 2024 года. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале. По его словам, на сегодняшний день завершена четверть от всех запланированных работ.