В Екатеринбурге запретили жилую застройку на месте садов в районе Рощинской

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Одна из зон располагается в районе улицы Рощинской. Ранее вместо садовых участков здесь планировалась многоэтажная жилая застройка. Согласно постановлению, сохраняется прежнее назначение территории, отменяется строительство.
Второй объект располагается у станции «Перегон», в районе Шувакиша. Назначение территории будет изменено на зону городских лесов.
В августе 2023 года «МК-Урал» писал, что в Свердловской области за последние пять лет созданы лесопарковые зеленые пояса вокруг восьми населенных пунктов. В них установлены ограниченные режимы природопользования, что способствует улучшению экологической обстановки и благоприятно влияют на окружающую среду.
Самый большой лесопарковый пояс создан вокруг Екатеринбурга. Его площадь составляет 17,5 тысячи гектаров.