В Екатеринбурге запретили жилую застройку на месте садов в районе Рощинской

В августе 2023 года «МК-Урал» писал, что в Свердловской области за последние пять лет созданы лесопарковые зеленые пояса вокруг восьми населенных пунктов. В них установлены ограниченные режимы природопользования, что способствует улучшению экологической обстановки и благоприятно влияют на окружающую среду.