Специалист сказала, как немолодой семье в Беларуси встать в очередь нуждающихся

По ее словам, встать в очередь нуждающихся в Минске могут горожане, которые зарегистрированы в столице более 10 лет и проживают в квартире, где меньше 10 квадратных метров общей площади на одного человека, прописаны в квартире, например, с супругом, папой-мамой и относятся к категории «немолодая семья», то есть старше 31 года, но не имеют в собственности жилого помещения.