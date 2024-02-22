Специалист сказала, как немолодой семье в Беларуси встать в очередь нуждающихся

Немолодая семья в Беларуси, так же как и молодая, имеет право встать в очередь на улучшение жилищных условий. Об этом на YouTube-канале GORKOM TV Минской городской организации профсоюзов работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий рассказала начальник отдела жилищной политики администрации Центрального района Минска Наталья Дмитриева.
По ее словам, встать в очередь нуждающихся в Минске могут горожане, которые зарегистрированы в столице более 10 лет и проживают в квартире, где меньше 10 квадратных метров общей площади на одного человека, прописаны в квартире, например, с супругом, папой-мамой и относятся к категории «немолодая семья», то есть старше 31 года, но не имеют в собственности жилого помещения.
«И здесь мы смотрим ваш метраж. Если вы проживаете в квартире, например, 56 квадратных метров, двушка, то должно быть зарегистрировано 6 человек, чтобы у вас была нуждаемость менее 10 квадратных метров», — объяснила Наталья Дмитриева.
Еще важно, чтобы у ближайших родственников супругов, претендующих на очередь, а это мама и папа, бабушка и дедушка, зарегистрированных вместе с ними, не было другой собственности, кроме этой квартиры, в Минске и Минском районе.
Если супруги из категории немолодая семья имеют регистрацию в Минске по разным адресам, то специалисты суммируют жилплощадь и делят ее на количество зарегистрированных в этих квартирах. И в этом случае тоже не должно быть превышение в 10 квадратных метров на человека.